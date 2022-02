मुनिसुव्रतनाथ भगवान के मोक्ष दिवस पर जैन मंदिरों में चढ़ा लाडू

जैन धर्म में जन्म से ज्यादा मोक्ष को महत्व दिया गया है। इसलिए जैन धर्मावलंबी चौबीसों तीर्थंकरों के मोक्षकल्याणक दिवस को उत्साह से मनाकर लाडू चढ़ाते है नवकार नगर में आचार्यश्री के सानिध्य में मानस्तंभ की प्रतिमाओं का हुआ अभिषेक

खंडवा. जैन धर्म में जन्म से ज्यादा मोक्ष को महत्व दिया गया है। इसलिए जैन धर्मावलंबी चौबीसों तीर्थंकरों के मोक्षकल्याणक दिवस को उत्साह से मनाकर लाडू चढ़ाते है। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि फाल्गुन मास की द्वादशी के दिन हजारों वर्ष पूर्व झारखंड प्रांत में स्थित सम्मेदशिखर जी की पवित्र निर्जर कूट से तप और तपस्या करते हुए मुनिसुव्रतनाथ भगवान ने मोक्ष गति प्राप्त की थी।

Ladoo offered in Jain temples on the day of salvation of Lord Munisuvratnath