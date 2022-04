जल अभिषेक अभियान : प्रस्फुटन समितियां गांव-गांव में करेंगी जल संवाद, देंगी यह संदेश

जिले में जल अभिषेक अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू होंगे एक-एक कार्य, भूतनी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय कार्यक्रम

खंडवा. जिले में जल अभिषेक अभियान 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्रत्येक पंचायतों में जल संरक्षण की कार्य योजना तैयार की गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम पंधाना क्षेत्र के भूतनी खेड़ा पंचायत में होगा। क्षेत्रीय विधायक रामदांगोरी और जिपं अध्यक्ष गंगा बाई मोरे की मौजूदगी कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस अभियान में जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समितियों के सदस्य भी पानी को सहेजने का संदेश देने के लिए जल संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिया है।

Jal Abhishek Abhiyan: Blooming committees will do water dialogue in village-village