जल अभिषेक अभियान : अभी नहीं चेते तो भविष्य के लिए खतरे की घंटी, पढि़ए, सांसद ने क्या कहा

जिला स्तरिय जल अभिषेक अभियान के तहत रविन्द्र भवन में जल संसद कार्यक्रम, सांसद ने जल संरक्षण के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई शपथ

खडवा. जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को जल अभिषेक अभियान के तहत जिला स्तरीय जल संसद कार्यक्रम आयोजित किया। अध्यक्षता जिपं अध्यक्ष गंगा बाई मोरे ने की। मुख्य अतिथि ज्ञानेश्वर पाटील ने कन्या व कलश पूजन के साथ जल संसद का शुभारंभ किया।

Jal Abhishek Abhiyan: If you don't alert now, alarm bells for the future