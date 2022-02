खंडवा जिले के सुरगांव जोशी में अवैध निर्माण पर चली प्रशासन की जेसीबी

सुरगांव में 200 एकड़ शासकीय जमीन भू-माफिया से मुक्त, 100 करोड़ रुपए की भूमि कराई खाली

खंडवा. जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि को भू-माफिया से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया है। प्रशासन ने नागचून रोड पर स्थित सुरगांव निपानी में कार्रवाई के दौरान 200 एकड़ शासकीय जमीन यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत भमि को भू-माफिया से अतिक्रमण मुक्त कराया है। शनिवार को भी अभियान के दौरान लगभग 125 एकड़ एरिया में जमीन पर जगह-जगह बनाए गए पक्के मकान, टीनशेड, झोपड़ी आदि तरीके से सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने जमीदोज कर दिया। एसडीएम ने चेतावनी दी कि सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले स्वयं खाली कर दें, अन्यथा अभियान के दौरान अतिक्रमण ढहा दिया जाएगा।

