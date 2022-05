एमपी गजब : यहां छोटी बहन के नाम पर बड़ी बहन कर रही नौकरी, 38 साल से ले रही वेतन

रिश्तों में आई दरार तो खुली पोल, बहन की शिकायत की प्रारंभिक जांच में सामने आया मामला

खंडवा. जिला अस्पताल में छोटी बहन के नाम पर बड़ी बहन नौकरी कर रही है। अधिकारियों के प्रारंभिक जांच में मामला सामने आया। जांच अधिकारियों के पूछताक्ष के दौरान पता चला कि जिला अस्पताल में 38 साल से छोटी बहन के नाम पर बड़ी बहन आया के पद पर नौकरी कर रही है। सोमवार को जांच अधिकारी ने दोनों बहनों की सुनवाई के लिए ्रकलेक्टर कार्यालय बुलाया था। इस दौरान दोनों के मिन्नत पर जांच अधिकारी ने भाइयो को तलब किया है।

job : Elder sister doing job in the name of younger sister