न्यायाधीश बोले, कानून का पालन करना भी हमारा दायित्व

बेढि़याव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

खंडवा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रविवार को बेढ़ियाव गांव में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र आर्य की अध्यक्षता व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सूरज सिंह राठौड़ के समन्वय से शिविर हुआ। कानूनी जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण व हक है हमारा अभियान के तहत हुए इस आयोजन में प्रथम जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी, द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन डाबर, राहुल सोनी, जगत प्रताप अटल, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुपमा मुजाल्दे, सहायक संचालक व प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी नविता शिवहरे, बेढ़ियाव सरपंच मीरा बाई, आनंद पारे सहित अभिभाषक, पैरालीगल वालंटियर्स व ग्रामीण उपस्थित रहे।

न्यायाधीश आर्य ने कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए बताया कि व्यक्ति के जीवन में कानून के ज्ञान का काफी महत्व है। यदि व्यक्ति कानूनी रूप से जागरूक होगा तो वह अपने हक व अधिकारों का संरक्षण भी उचित रूप से कर सकेगा। कानून की जानकारी के साथ- साथ कानून का पालन करना भी हम सबका दायित्व है। प्राधिकरण के सचिव राठौड़ ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिग शोषण आदि विभिन्न कानून की जानकारी देते हुए लोगो को विधिक सेवा योजना के बारे में बताया। जिला न्यायाधीश आशीष मालवीय, सुधीर कुमार चौधरी, राकेश कुमार पाटीदार व अभिभाषक प्रंशात मालवीय ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से जिले में बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कक्षा 10वीं व 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली लगभग 20 बालिकाओं को पांच हजार रुपए के चैक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वालंटियर गणेश कनाडे ने किया।

Judge said, it is also our responsibility to follow the law