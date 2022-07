कावड़ यात्रा: हाइवे पर चलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने जारी किए आदेश, खंडवा-ओंकारेश्वर-इंदौर मार्ग पर रहेगा प्रतिबंध, परिवर्तित किया गया मार्ग

खंडवा. हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे कावड़ यात्रियों को हाथरस के पास ट्रक से रौंद देने की घटना सामने आने पर अब प्रशासन अलर्ट हुआ है। श्रावण माह में कावड़ लेकर श्रद्धालु पद यात्रा कर खंडवा से ओंकारेश्वर तक बड़े समूह के रूप में जा रहे हैं। खंडवा- इंदौर मार्ग अति व्यस्ततम सड़क मार्ग है। जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरंतर रूप से चलता रहता है। सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जन सामान्य एवं श्रद्धालुओें की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने हाइवे में भारी वाहनों के संचालन के संबंध में शनिवार को एक आदेश जारी कर दिया। जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।

यह है आदेश

आदेश में लेख है कि अत्यंत आवश्यक है कि खंडवा- इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जाए एवं भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इसके लिएअन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जाए। जिसके तहत खंडवा- इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सुबह 6 से रात 9 तक प्रतिबंध

कलेक्टर ने आदेश दिया है कि श्रावण मास में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। खंडवा से इंदौर जाने वाले भारी वाहन खंडवा जिले के देशगांव, खरगोन, धामनोद होते हुए एबी रोड़ तक पहुंचेंगे। इंदौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खंडवा के देशगांव में प्रवेश कर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।

इन वाहनों को रहेगी छूट

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा। इनमें दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर बिग्रेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/ पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें शामिल हैं।

इंदौर से भी आदेश जारी

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी इंदौर पवन जैन ने भी एक आदेश दिया है। जिसमें लेख है कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इंदौर की ओर से ओंकारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते-जाते हैं। इसी मार्ग पर भारी मालयान वाहनों का भी निरंतर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है और इस दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तेजाजी नगर से खंडवा की ओर जाने वाले मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन को सुबह 8 से रात 9 बजे तक नियंत्रित/ प्रतिबंधित किया है। यह वाहन एबी रोड़ होते हुए सनावद की ओर जाएंगे।

Long jam on the highway for 14 hours, hundreds of vehicles stuck on both sides