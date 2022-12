प्रदेश की त्रैमासिक रैंकिंग में पहले नंबर पर खंडवा

पहली से आठवीं तक चालू शैक्षणिक सत्र के दूसरे त्रैमासिक में जिलों की रैंकिंग तय. स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने डीपीसी को बधाई दी और उत्साहवर्धन किया

Khandwa at number one in the quarterly ranking of the state