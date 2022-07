खंडवा में रेलवे ब्रिज के नए लेआउट को हरीझंडी,, लीज रेंट के लिए मांगा सहमति पत्र

तीन पुलिया पर निर्माणाधीन त्रिभुजीय पुल के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, सेतु विभाग के अफसरों को रेलवे नांदेड़ ने बुलाया

खंडवा. शहर के तीन पुलिया पर निर्माणाधीन त्रिभुजीय फलायओवर के संशोधित लेआउट को हरीझंडी मिल गई है। इससे चार साल से निर्माणधीन पुल के निर्माण की राह आसान हो जाएगी। रेलवे ने प्रदेश सरकार से रेलवे की भूमि के निर्धारित लीज रेंट के लिए सहमति पत्र मांगा है। इसके लिए रेलवे ने सेतु निगम के चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। दोनों विभागों के बीच लीज रेंट पर सहमति बनते ही ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हो जागएा।

New layout of the bridge flagged off