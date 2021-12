कोल्ड-डे: शीतलहर की चपेट में खंडवा, पारा पहुंचा 6 डिग्री सेल्सियस पर

उत्तर भारत से आ रही शीतलहर और बर्फीली हवाओं से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। यहां बीते 48 घंटे के अंदर रात का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।

खंडवा. उत्तर भारत से आ रही शीतलहर और बर्फीली हवाओं से पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। यहां बीते 48 घंटे के अंदर रात का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। बता दें कि जिले में रविवार रात का पारा 6.4 डिग्री दर्ज हुआ। जो सीजन की सबसे ठंड रात गुजरी है। कड़ाके की ठंड से सुबह पेड़-पौधों और फसलों में हल्की बर्फ की परत जमी दिखी। साथ ही धान के पैरा को बर्फ की चादरों ने ओढ लिया था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते रोजाना पारा लुढ़क रहा है। पिछले तीन दिनों में दिन का तापमान और रात का तापमान नीचे आया। इस कारण जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह कोहरा छाने लगा है। सर्द हवा की वजह से सुबह और शाम पड़ रही तेज ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके रहे। सर्द हवाओं की वजह से लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। पिछले तीन दिनों में दिन का तापमान और रात का तापमान नीचे आया। सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 6.4 डिग्री सेल्सियश दर्ज किया गया। आगामी तीन दिन और सर्द हवाओं का दौर रहने के आसार हैं। इसके चलते अभी ठंड से राहत के मिलने के आसार कम हैं। इधर, सोमवार को भी शीतलहर के चलते शाम होते ही लोग घरों में दुबक गए। इसलिए किसानों को पाले से बचाने के उपाय करने की सलाह दी गई है। पिछले तीन दिनों में दिन का तापमान और रात का तापमान नीचे आया।





Khandwa in the grip of cold wave, mercury reached 6 degree Celsius ...