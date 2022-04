माफिया से जमीन खाली कराने प्रदेश स्तर पर टॉप-5 में खंडवा

जिला प्रशासन की सख्ती के बाद जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में माफिया से खाली कराई गई 247 .16 एकड़ जमीन

खंडवा. प्रदेश स्तर पर समीक्षा के दौरान माफिया अभियान के दौरान जमीनों पर अतिक्रमणकारियों की कमर तोडऩे में खंडवा अव्वल रहा। मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरन खंडवा ने माफिया से जमीन खाली कराने में प्रदेश स्तर की टॉप-5 लिस्ट में शामिल हो गया है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की सख्ती के बाद दो माह के भीतर 247.16 एकड़ जमीन माफिया से मुक्त कराई गई।

Government land worth 100 crores in the clutches of land mafia