MP में सबसे गर्म शहर खंडवा, तापमान 43 डिग्री पार

राजस्थान और गुजरात की हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, पिछले साल से गर्म रहा इस बार मार्च

खंडवा. होली के बाद से ही शहर में लगातार खूब गर्मी पड़ रही है। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 43.0 तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। अधिकतम तापमान 43 व न्यूनतम 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 11 बजे के बाद गर्मी चुभने लगी। पिछले साल की बात करें तो 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही व कारखाने बंद होने से हवा शुद्ध हो गई थी। पूरे मार्च 19, 25 व 31 मार्च को सिर्फ दो बार अधिकतम तापमान 42.2 तक पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं की वजह से शहर के अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। इस बार पिछले साल का रिकार्ड टूट गया। इस बार गर्मी को लेकर मार्च इस बार 4 बार ज्यादा गर्म रहा। हर साल मार्च में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इस साल 42 तक पहुंचा।

मार्च में दो बार दर्ज हुआ प्रदेश का सर्वाधिक तापमान

मार्च के महिने में खंडवा में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था जिसमें 23 मार्च को 42.1 और दूसरी बार 24 मार्च को 41.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यह स्थिति 20 मार्च व 26 मार्च को बनी थी।

निमाड़ अंचल का तापमान

शहर न्यूनतम अधिकतम

खंडवा 23.0- 43.0

बुरहानपुर 25.0- 42.0

खरगोन 21.0 42.5

बड़वानी 20.2- 42.3

अप्रैल से तापमान बढ़ेगा

अप्रैल के आने वाले दिनों मेंं तापमान बढ़ेगा। लू चलने की संभावना है। निमाड़ अंचल के चारों जिलों में अधिकतम व न्यूनतम तापमानों में इजाफ होगा। राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं से पहाड़ी इलाका तपेगा। जिससे देर शाम तक गर्म लपटें चलेंगी।

