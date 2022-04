खंडवा विधायक चुनाव में जमीन तलाशने उतरे मैदान में, देखी विकास की राह

विधायक देवेंद्र वर्मा शुक्रवार सुबह एसपी व कलेक्टर के साथ शहर के दौरे पर निकले और शहर में विकास की राह को तलाश

खंडवा. खंडवा विधानसभा के विधायक देवेंद्र वर्मा शुक्रवार सुबह जिले के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के साथ शहर के विकास की राह तलाशने निकले। विधायक के इस दौरे से शहर में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है कई लोगों का कहना है कि विधायक वर्मा अब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है इसलिए विधायक ने अब सड़कों पर उतना शुरू कर दिया है। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस दौरे में पहले जहां जहां सांसद गए थे अब विधायक भी उन्हें स्थानों पर पहुंच रहे है। बता दें कि शुक्रवार को विधायक सबसे पहले भवानी माता मंदिर के पास विधायक पहुंचे जहां आसपास के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्याएं बताई जिसके बाद विधायक ने क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द पानी आने का आश्वसन दिया। इसके बाद शहर में वर्षा से चली आ रही बाइपास की समस्या से निजात दिलाने विधायक और कलेक्टर व एसपी सहित अन्य अधिकारी दादाजी मंदिर के पीछे बाइपास रोड देखने पहुंचे जहां विधायक ने अधिकारियों को बाइपास रोड को लेकर दिशा-निर्देश दिए। फिर विधायक खंडवा इतवारा बाजार स्थित 16 खोली में खुली दुकानों को ट्रांसपोर्ट नगर मे शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त को सभी व्यापारियों की बैठक लेने का कहा। फिर विधायक और अधिकारियों का काफिला महादेव गढ़ मंडी पहुंचा और वहां होने वाले विकास कार्यो पर विस्तृत चर्चा की जिसमें विधायक ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। विधायक ने शकर तालाब पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को तालाब से जल्द से जल्द जलकुंभी को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक व अधिकारियों को करवा लाल चौकी पहुंचा और नागचुन रोड को चौड़ा करने को लेकर चर्चा की गई। फिर विधायक मेडीकल कॉलेज रोड पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के पास के बना रहे मेजार रोड को बडग़ांव तक बनाने को लेकर अधिकारियों से मौके पर खड़े होकर चर्चा की।

सिंधी समाज ने विधायक का किया स्वागत

सिंधी समाज ने दौरे के दौरान विधायक सहित कलेक्टर और एसपी का स्वागत कर सिंधी कालोनी सहित शहर के विकास का कार्य जल्द से जल्द करने की मांग की।

Khandwa MLA landed in the fray to find land in the election