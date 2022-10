खंडवा की शैक्षणिक कार्य योजना प्रदेश में बनेगी मॉडल, टॉप-3 में शामिल

डीपीसी ने शासन को कार्य योजना भेजकर शुरू की सामूहिक मॉनीटरिंग

खंडवा. खंडवा की शैक्षणिक कार्य योजना प्रदेश के टाप-3 जिले में शामिल हो गई है। जल्द ही इस योजना का पॉवर प्रजेंटेशन के जरिए राज्य स्तरीय समीक्षा होगी। कार्य योजना पर मुहर लगी तो प्रदेश में खंडवा में तैयार की गई कार्य योजना मॉडल बनेगी।

Khandwa's educational action plan will be made model in the state