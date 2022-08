खंडवा में किशोर कुमार का जन्म दिन गौरव दिवस के रूप में मनेगा, सरकारी दफ्तरों में लाइटिंग शुरू

कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार को गौरव दिवस मनाने की तैयारी को लेकर समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को गौरव दिवस के के कार्य सौंपे

खंडवा. कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार को गौरव दिवस मनाने की तैयारी को लेकर समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को गौरव दिवस के के कार्य सौंपे। गौरव दिवस के अवसर पर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर लाइटिंग शुरू हो गई है। 3 अगस्त से गौरव दिवस के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसमें सुबह 7:30 बजे नगर निगम चौराहा पर जुंबा डांस होगा। 3 अगस्त सुबह 11 बजे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर छात्रों की श्रृंखला तैयार कर खंडवा का नक्शा एवं मेरा अभिमान खंडवा अंकित किया जाएगा।

Kishore Kumar's birthday will be celebrated as Gaurav Diwas in Khandwa