मध्य प्रदेश में भू-माफिया से मुक्त 2244 एकड़ जमीन पर गरीबों के बनेंगे आवास

खंडवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफिया और गुंडे-बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्यवाही के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी नेस्तनाबूद किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि माफयि़ा और दबंगों के भय और मनोबल को तोडऩा है। इसके साथ आम नागरिकों का हौंसला बढ़ाया जाए। जिससे वे स्वयं माफिया और दबंगों के खिलाफ आवाज उठा सकें। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने खंडवा में भी अभियान के दौरान भूमि मुक्त कराए जाने के लिए कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया गया।

land mafia : Housing for the poor will be built on land free from land