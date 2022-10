आबादी की भूमि पर 20 हजार परिवारों को दो पीढ़ियों के रहने बाद मिला भू-अधिकार, जानिए क्यों

स्वामित्व योजना के तहत 44 गांवों के लोगों को वितरित किए गए भू-अधिकार

खंडवा. जिला स्तरीय स्वामित्व योजना दिवस पर 44 गांवों के परिवारों को आबादी की भूमि का भू-अधिकार पत्र दिया गया। रविवार को गौरीकुंज सभागार में मंच पर पंधाना क्षेत्र के आवासीय भूमि का भू-अधिकार जैसेे ही हाथ में मिला कि चेहरा खिल उठा। भू-अधिकार पत्र को माथे लगाते हुए मंच के नीचे आते ही बोले दो पीढ़ियों के बाद मिला जमीन का अधिकार पत्र मिला। अब तो बैंक से ऋण मिल जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक गांव से दो-दो और चार-चार लोगों को भू-अधिकार पत्र दिया गया।

