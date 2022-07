पुलिस की नौकरी छोड़ करने लगा जाली नोट का कारोबार

इंदौर से आरोपी को लेकर आई पुलिस, जाली नोट के मामले में चल रही पूछताछ, नोट छापने वाला बचकर भागा

खंडवा. जाली नोट चलाते पकड़े गए दो युवकों के बताने पर खालवा थाना पुलिस इंदौर गई थी। जहां हुज्जत के बाद किसी तरह एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो पहले पुलिस विभाग में ही नौकरी करता था। वह अपने एक साथी की मदद से जाली नोट के कारोबार में संलिप्त रहा। हालांकि उसने बड़े ही शातिर तरीके से पुलिस पर हमला करते हुए अपने एएसआइ भाई की मदद से नोट छापने का पूरा सामान फ्लैट से गायब करा दिया, ताकि पुलिस के हार्थ कोई पुख्ता सबूत ना लग सके। इस आपाधापी में नोट छापने वाला मुख्य व्यक्ति भी पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। अब खालवा थाना पुलिस इंदौर से लाए आरोपी के साथ यहां पकड़े गए दो आरोपियों से पूछताछ कर इस नकली नोट के नेटवर्क की कडि़यां जोड़ रही है।

दो दिन के रिमांड पर आरोपी

खालवा थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 489ख, 489ग के तहत केस दर्ज कर आरोपी राकेश पिता देवी शंकर दवे (42) निवासी हाल मुकाम मरी माता चौराहा इंदौर व ओम पिता देवीशंक दवे (45) निवासी सेठी नगर खंडवा को पकड़ा था। अब तीसरे आरोपी राघवेन्द्र पिता राजबहादुर (40) को इंदौर से पुलिस पकड़ कर लाई है। तीनों आराेपी अभी दो दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे।

पूर्व पुलिसकर्मी पर कई अपराध

पता चला है कि जाली नोट के मामले में पकड़ा गया राघवेन्द्र पुलिस सेवा से लगातार गैर हाजिर होने के बाद भोपाल से बर्खास्त हुआ था। इसके खिलाफ चेक बाउंस, शासकीय कार्य में बाधा और धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। वह बेहद शातिर है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अभिजीत नाम के व्यक्ति ने उसे पांच हजार रुपए के जाली नोट दिए थे, जिसमें वह ढाई हजार रुपए खर्च कर चुका है। बाकी नोट पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जाली नोट हूबहू असली जैसा लगता है और पानी पड़ते ही उसका रंग छूटने लगता है।

40 हजार में एक लाख के नोट

राघवेन्द्र ने अपने साथी अभिजीत के बारे में बताया कि आलोक नगर कॉलोनी में उसने एक फ्लैट किराए पर लिया है। जहां अभिजीत नकली नोट बनाता है। अभिजीत के भाई अभिषेक से पुलिस ने संपर्क किया तो उसने कहा कि वह अभिजीत की हरकतों के कारण उसे घर से निकाल चुका है और उनका उससे कोई संपर्क नहीं है। पकड़े गए आरोपी राकेश दवे ने पुलिस को बताया कि अभिजीत उसके ओम साईं राम भोजनालय में खाना खाने आता था, उसने कई बार जाली नोट दिए। जब एक बार उसे पकड़ा तो उसने बताया कि वह खुद नोट बनाता है और 40 हजार रुपए में एक लाख के नोट देता है। लालच में आकर राकेश ने भी उससे नोट लिए और खपाना शुरू कर दिया।

इंदौर से चल रहा था बड़ा नेटवर्क

पुलिस का मानना है कि मुख्य सरगना के तौर पर अभिजीत का नाम सामने आया है, जो राघवेन्द्र की मदद से सबूत खुर्दबुर्द कर भाग निकला है। एक बात यह भी है कि पहले पुलिस की नौकरी कर चुका राघवेन्द्र भले ही अभिजीत राठौर को मुख्य आरोपी बता रहा लेकिन उसकी भूमिका भी इस कारोबार में अहम है। दोनों एक साथ ही ज्यादा वक्त बिताते हैं और आपराधिक कृत्य भी साथ रहकर ही करते हैं। राघवेन्द्र का बचाव करने वाला उसका एएसआइ भाई मनोज सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। वह पहले खरगोन समेत अन्य कई जिलों में रह चुका है।

आइपीएल सट्टा से जुड़े तार

पुलिसस सूत्र बताते हैं कि आइपीएल सट्टा से भी इन आरोपियों के तार जुड़े हो सकते हैं। सुनियोजित तरीके से नकली नोट छापने और उसे बेचने का काम किया जा रहा था। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि एक साल में इन आरोपियों ने कितने नोट छापे हैं। पुलिस का कहना है कि खाने के होटल, फल- सब्जी वालों के यहां आरोपी नोट चलाते और जिसे बेचते उसे भी यहीं चलाने की सलाह देते हैं, ताकि आसानी से आरोपी पकड़े नहीं जाएं।

