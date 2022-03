गांजा पकडऩे गए आरक्षक की हत्या के तीन आरोपियों को आजन्म कारावास

गांजा बेचने वालों को पकडऩे गया था आरक्षक, मूंदी थाना के रोहणी में हुई थी वारदात, अदालत ने कहा, सह आशय की गई हत्या

खंडवा. गांजा की खेप और उसे बेचने वालों को पकडऩे गए मूंदी थाना के आरक्षक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या के मामले में तीन साल बाद फैसला आया है। तीन आरोपीयों को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम प्रकाश चंद्र आर्य की न्यायालय ने आजन्म कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप संचालक अभियोजन (अजाक) एमएल सोलंकी ने किया है।

यह हैं तीनों आरोपी

आरोपियों में मेहताब राठौर पिता हुकुमा राठौर (45), विनोद सिंह राठौर पिता मेहताब राठौर (27), ध्रुव सिंह मुजाल्दे उर्फ भूरा पिता मनोहर सिंह (47) तीनों निवासी ग्राम करौंद, थाना मूंदी, तहसील पुनासा जिला खंडवा को आइपीसी की धारा 302/34 में आजीवन कारावास दिया गया। इसके साथ ही 2500-2500 रुपए अर्थदंड लगाया है। आइपीसी की धारा 323/34 में एक- एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

यह है मामला

उप संचालक अभियोजन (अजाक) एमएल सोलंकी ने बताया कि 18 नबंवर २०18 को फरियादी सईद उर्फ सईदू पिता रुखड़ ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पास सूचना थी कि रोहिणी में बंटाई से खेती करने वाला करोंद का मेहताब बंजारा गांजा बेचता है। सईद ने अपने परिचित पुलिस आरक्षक लालसिंह को बताया तो दोनों गांजा का पता लगाने रोहिणी चले गए। दोनों मेहताब सिंह के बारे में देवीसिंह की दुकान के सामने दानाबाबा चौहारा रोहिणी पर खड़े होकर पता लगा रहे थे, तभी मेहताब अपने बेटे विनोद और नौकर ध्रुव सिंह को लेकर आ गया। धमकाते हुए मेहताब सिंह ने कुल्हाड़ी से आरक्षक लाल सिंह को सिर में मारा और विनोद ने लाठी से लाल सिंह को सिर मुंह बदन पर मारा। मेहताब के नौकर ध्रुव सिंह और विनोद ने सईद को पेट, सीने, हाथ में लाठी मारी वह भाग निकला। भागते हुए वह पैदल-पैदल जंगल के रास्ते थाने पहुंचा।

अस्पताल में हुई थी मौत

फरियादी का कहना है कि उसे थाने से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तभी उसे पता चला कि आरक्षक लाल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज से चिन्हित किया गया है।

न्यायालय की टिप्पणी

न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखीत किया है कि अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों पर चिंतन मनन किया गया। अभियक्तों ने घटना कारित करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और मृतक के मार्मिक अंग सिर पर चोट कारित करते हुए सह आशय हत्या की गई है।

Life imprisonment for three accused of constable's murder