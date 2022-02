खेत में हीटर लगाकर पकाई जा रही थी शराब

आबकारी विभाग की दबिश में हुआ खुलासा, अमले को देख भाग निकले शराब बनाने वाले

खंडवा. शहर की सीमा से लगे बिजौरा गांव के खेतों में आधुनिक तकनीक से हाथ भट्ठी शराब पकाई जा रही थी। आबकारी विभाग को खबर लगी तो वहां दबिश दी गई। इस दौरान शराब बनाने वाले मौका पाकर भाग निकले। आबकारी अमले ने यहां खेतमें दबे ड्रम के अंदर हीटर लगे पाए। जिन्हें जब्त करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

जिला आबकारी अधिकारी राम प्रकाश किरार ने बताया कि खरगोन और बड़वानी से आए कुछ लोगों ने पट्टे की जमीन पर शराब बनाना शुरू किया है। इसकी सूचना मिलने पर आबकारी दल ने घेराबंदी करते हुए बिजौरा गांव में दबिश दी। लेकिन आरोपी भाग निकले। यहां ड्रमों में हीटर लगे मिले, जो शराब पकाने के काम आते हैं। मौके से 60 लीटर शराब भी जब्त की गई है। करीब २० ड्रम यहां से जब्त किए गए जिनमें लगभग 70 हजार रुपए कीमत का महुआ लाहन भरा मिला। प्रकरण कायम करने के बाद अब आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। उनके ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है और इस इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है ताकि दोबारा शराब बनाने का कारोबार शुरू होने से रोका जा सके।

दबिश के लिए बनाई टीमें

आबकारी अधिकारी किरार ने बताया कि जिले में हाथ भट्ठी शराब बनाने वालों पर कार्रवाही के लिए सभी वृत्त में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक दिन कार्रवाही की जा रही है। पुराने प्रकरणों का रिब्यू भी किया जा रहा है ताकि आरोपी फिर से अवैध काम नहीं कर सकें। शराब के अवैध परिवहन पर भी नजर बनी हुई है।

