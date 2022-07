हाल ए नगर निगम: पुलिस की बात एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी

यातायात व्यवस्था के लिए नहीं लगाए संकेतक, जो लगे थे उनको भी नहीं संभाल सके जिम्मेदार

खंडवा. गुरु पूर्णिमा पर दादाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से यातायात व्यवस्था करने में पुलिस ने नगर निगम से सहयोग मांगा था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नगर पालिक निगम के जिम्मेदार अफसरों ने पुलिस की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी।

संकेतक लगाने और सड़कों को सही करने के साथ आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने 4 जुलाई को आयुक्त नगर निगम के नाम पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व पर दादाजी मंदिर पर दर्शन करने एवं निशान चढ़ाने के लिए आने वाले श्रृद्धालुओं की सहूलियत के लिहाज से शहर के प्रमुख नाकों इंदौर नाका, हरसूद नाका, मूंदी नाका, रामनगर नाका, पंधाना नाका सहित शहर के मुख्य मार्गों पर पर दादाजी मंदिर पहुंच मार्ग के साईन बोर्ड लगाए जाने की जरूरत है। इस व्यवस्था को नगर निगम नहीं कर सका। दूसरी ओर जो साइन बोर्ड शहर में लगे भी थे उनका संरक्षण भी नहीं किया गया। अग्रसेन चौक में जमीन पर पड़ा संकेतक इसका स्पष्ट उदाहरण है। सड़कों को सही करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन सभी जगह ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में यातायात पुलिस ने खुद ओवरब्रिज पर बने गड्डों को सुरक्षित किया ताकि वाहनों की रफ्तार ना थमे। गौरतलब है कि शहर में बाइपास मार्ग नहीं होने से पर्व के दौरान यातायात में दिक्कत आती है। इसके पहले भी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर के निर्देश के बावजूद नगर निगम ने नो एंट्री के आदेश संबंधी संकेतक नहीं लगाए, अब फिर से मदद मांगने पर असहयोग सामने आया है। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा।

Listened to the police with one ear, fired from the other