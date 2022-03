'Love Khandwa' सेल्फी प्वाइंट बना आकर्षण का केंद्र

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में खंडवा को बेहतर रैंकिंग में लाने के लिए स्वच्छता के साथ-साथ शहर को सुंदर रूप देने के लिए 'लव खंडवा' सेल्फी प्वाइंट लोकार्पित किया गया।

खंडवा. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में खंडवा को बेहतर रैंकिंग में लाने के लिए स्वच्छता के साथ-साथ शहर को सुंदर रूप देने के लिए किए जा रहे कार्यों की कड़ी में आज माँ नवचंडी देवी धाम परिसर मे बनाया गया 'लव खंडवा' सेल्फी प्वाइंट लोकार्पित किया गया। यहां माँ नवचंडी देवी धाम का चित्र भी स्थापित किया गया है जिससे कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु फोटो ले सकें। माँ नवचंडी देवी धाम परिसर में 'लव खंडवा' सेल्फी प्वाइंट बना है यहां पहले बेतरतीव वाहन खड़े रहते। लेकिन नगर निगम ने सेल्फी प्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत शहर का स्वरूप अब बदलता जा रहा है। सेल्फी प्वाइंट इसके अलावा यहां पर नगर निगम कार्यलय भी है। जहां शाम को युवाओं पहुंचकर सेल्फी लेते हुए नजर आते है। शहर के प्रदीप शर्मा ने बताया कि शहर बदल गया है। सुंदर दिखने लगा है। मैंने सेल्फी प्वाइंट पर फोटो खिंचवाए हैं जिसे मैं अपने परिवार को दिखाऊंगा। शहर के कुछ युवाओं को पता चला तो वे ग्रुप में पहुंच गए। युवाओं ने एक-एक करके फोटो खिंचवाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह सेल्फी प्वाइंट और जगह पर बनेंगे। इस अवसर पर माँ नवचंडी देवी धाम के प्रमुख महंत श्री बाबा गंगाराम जी भगत, जाकिर जाफरी तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। महंत गंगाराम ने कहा कि अपने देश, प्रदेश और मातृभूमि तथा जन्मभूमि से प्रेम करने वाले लोगों पर मातारानी की सदैव कृपा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं कि खंडवा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर रैंकिंग अर्जित करें।

'Love Khandwa' selfie point became the center of attraction