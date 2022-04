मध्य प्रदेश के इस शहर में प्रतिदिन 50 लाख लीटर पानी की चोरी, जानिए क्यों

नर्मदा जल प्रदाय योजना के चारखेड़ा वाटर ट्रीमेंट प्लांट से पाइप लाइन के जरिए आ रहा पानी, रास्ते में सैकड़ो जगहों पर पाइप लाइन में छेंदकर कई कारोबारी टूल्लू पंप से खींच रहे पानी

खंडवा. शहर सरकार की नाक के नीचे जलापूर्ति की पाइप लाइन से 4-5 एमएलडी (50 लाख लीटर) पानी रास्ते से चोरी हो रहा है। इसका खुलासा पाइप लाइन की मॉनीटरिंग कर रही टीम की रिपोर्ट में हुआ है। सूचना के बाद भी जिम्मेदार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। शहर में नर्मदा जल प्रदाय योजना के तहत चारखेड़ा में 45 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जलापूर्ति किया जा रहा है। प्लांट से 43 एमएलडी पानी की सप्लाई पाइप लाइन के जरिए मुख्यालय पर आपूर्ति किया जा रहा है।

Theft from the pipeline of Narmada water supply scheme