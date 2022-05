मध्य प्रदेश की 12 वर्षीया अक्षरा दुबई में लहराएगी तिरंगा

प्रदेश के सबसे कम उम्र की खंडवा की अक्षरा का थाई बॉक्सिंग में हुआ चयन, कलेक्टर ने रेडक्रॉस से पांच हजार रुपए का किया आर्थिक सहयोग

Published: May 02, 2022 11:45:00 am

खंडवा. मार्शल आर्ट से महिलाएं स्वय की सुरक्षा कर सकती हैं। इस हुनर से न केवल अच्छे-अच्छों के छक्के छुड़ा स कती हैं बल्कि बेहतर प्रदर्शन से अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। कुछ ऐसे ही उद्देश्य को लेकर खंडवा की 12 वर्षीया अक्षरा दांगोरे भी थाई बॉक्सिंग का हुनर सीख रहीं हैं। कक्षा सात पासआउट अक्षरा कहती हंै कि मेरे पापा कहते हैं कि समाज में महिलाओं पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं हो रहीं हैं। इससे बचने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनना होगा।

Akshara of Madhya Pradesh will hoist the tricolor