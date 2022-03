मध्य प्रदेश में पदोन्नति व बैकलॉग नियुक्तियों को लेकर अधिकारियों ने कही यह बात

अजाक्स के अधिकारी-कर्मचारियों ने पदोन्नति चालू किए जाने उठाई मांग, मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा मांगों का ज्ञापन, कहा...

खंडवा. मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजति अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी पदोन्नति को लेकर लामबंद हो गए है। रविवार को अजाक्स संघ के पदाधिकारी स्टेडियम से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। अधिकारी और कर्मचारियों ने पदोन्नति को लेकर आवाज बुलंद की। कलेक्ट्रेट पहुंचे पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा।

