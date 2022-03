महाशिवरात्रि : ओंकारेश्वर में बाबाओं का अबज-गजब नृत्य, देखें वीडियो

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हजारो की संख्या में उमड़े श्रत्रालु

खंडवा. महाशिरात्रि पर्व के अवसर पर हजारो श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। सबसे पहले संतों ने दर्शन किया। संत नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद जुलूस के साथ भजन संकीर्तन के साथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंचे। जुलूस के दौरान ढोल-नगाड़े के बीच नागा बाबाओं के अजब-गजब नृत्य देख हर श्रद्धालु देखते रहे गए। बाबाओं के साथ भक्त भी ठुमके लगाने के लिए कूद पड़े। दोपहर तक पचास हजार से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन का अनुमान है।

