चुनाव ड्यूटी में गए मंडी कर्मचारी, महिलाओं ने संभाली नीलामी

महिलाओं ने नई कृषि उपज मंडी पहुंचे अनाज से भरे 250 वाहनों की पूरी

खंडवा. कृषि उपज मंडी के ज्यादातर कर्मचारी गुरुवार को पंचायत चुनाव में मतदान कराने चले गए। इससे नीलामी का मोर्चा महिला कर्मचारियों ने संभाला। महिला कर्मचारियों ने मंडी परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक नीलामी की प्रक्रिया पूरी की। ऐसा पहली बार है जब मंडी परिसर में महिलाओं ने नीलामी का काम संभाला। इस दौरान महिलाओं ने बेबाकी से गेहूं, चना, तुअर आदि अनाजों की बोली लगाई।

Mandi workers went on election duty, women took over the auction