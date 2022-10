कृषि मंडी में बूम : 7 घंटे में 7 करोड़ का सोयाबीन नीलाम , उच्च्तम भाव 5900 रुपए

मंडी में सोमवार को सोयाबीन की उपज बेचने पहुंचे करीब 150 किसानों की उपज की नीलामी नहीं हो सकी

खंडवा. कृषि उपज मंडी में सोमवार को सोयाबीन की बंपर आवक रही। चालू सीजन में पहली बार सात घंटे में करीब सात करोड़ रुपए का सोयाबीन नीलाम हुआ। इस दौरान बारिश के चलते बदरंग हुए दानों के दाम आधा मिलने से किसान मायूस हो गए। कृषि मंडी खंडवा में सुबह छह बजे ही किसान पहुंचने लगे। दोपहर तक मंडी में 1049 किसान वाहनों में उपज लेकर पहुंचे। इसमें करीब 800 किसान सोयाबीन की उपज लेकर पहुंचे थे।

market : 7 crore soybean in seven hours in agricultural market