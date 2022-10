प्राचार्य की कुर्सी पर चस्पा किया ज्ञापन

विद्यार्थी परिषद ने किया एसएन कॉलेज का घेराव, अनियमितताओं का निराकरण कराने की मांग

खंडवा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसएन कॉलेज में अनियमितता को लेकर सोमवार को घेराव किया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन लेकर प्राचार्य कक्ष के बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डेढ़ घंटे खड़े रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान सुनवाई करने सक्षम अधिकारी नहीं आए।

कॉलेज इकाई अध्यक्ष डिंपल जगताप एवं मंत्री मोहित मोरे ने बताया छात्र- छात्रा सहित कार्यकर्ता डेढ़ घंटे धरने पर बैठने रहे। इसके बाद प्राचार्य की कुर्सी पर ही ज्ञापन को चस्पा किया गया।

बथरूम के ताले तोड़े

प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि वाटर कूलर में पानी के अंदर काई जमी थी। गंदे कपड़े ,कीड़े मकोड़े तैर रहे थे। महाविद्यालय में गंदगी फैली थी। कई वर्षो से बंद पड़े बाथरूम के तालों को तोड़ा गया। यह सब जानने के बाद प्रभारी प्राचार्य ने आकर छात्रों से बात की। इस दौरान परिसर में पुलिस बल तैनात रहा।

परिषद के नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने मागों के बारे में बताया कि महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लेक्चर उचित स्थान एवं समय पर हों। बंद पड़े वाटर कूलर को पुनः चालू कराते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। कॉलेज में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। नए भवन परिसर के बाथरूम में हैंड वाॅश बेसिंन लगाते हुए बंद बाथरूम को खोला जाए। पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं एवं पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ने की व्यवस्था हो। नियमित रूप से साफ सफाई कराई जाए। सीसीटीवी कैमरों का सुधार हो। पार्किंग की उचित व्यवस्था की कराई जाए। महाविद्यालय के सामने सड़क दुर्घटना ना हो उसके लिए स्पीड ब्रेकर एवं जेब्रा क्रॉसिंग बनवा कर यातायात की उचित व्यवस्था कराई जाए।शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं से अभद्रता ना की जाए। खेल विभाग, एनसीसी एवं एनएसएस विभाग में क्रय- विक्रय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नोडल सेंटर को प्रारंभ किया जाए।

Memorandum pasted on the chair of the principal