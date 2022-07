मध्यान्ह भोजन : हर माह डेढ़ करोड़ खर्च, फिर भी स्कूलों में बच्चों को खिला रहे जली रोटियां

मध्याह्न भोजन में देना था पकौड़ी, पुलाव, मिली सूखी रोटियां, आलू की रसेदार सब्जी

खंडवा. शहर के प्राथमिक व माध्यमक स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर सरकार हर माह लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों को तय मात्रा और गुणवत्ता का भोजन नहीं मिल रहा है। स्कूलों मेें मध्याह्न भोजन की आपूर्ति कर रही संस्था तय मैन्यु का भी ध्यान नहीं रख रही है। सरकार की ओर से गुरुवार को सब्जी वाला पुलाव, व पकौड़े वाली कढ़ी देना तय है, लेकिन स्कूलों में रसेदार आलू की सब्जी और सूख चुकी ठंडी रोटियां भेजी गई। प्राथमिक शाला पड़ावा नंबर- एक स्कूल में 90 बच्चों को खाने के लिए सिर्फ 79 रोटियां ही भेजी। कई बच्चे पेट भरने के लिए घरों से टिफिन लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं।

Burnt rotis are being fed to children in schools,Burnt rotis are being fed to children in schools,Burnt rotis are being fed to children in schools,Burnt rotis are being fed to children in schools