मध्याह्न भोजन : स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं पहुंचा, भूख से तड़पते रहे बच्चे

शहर के घासपुरा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मध्याह्न भोजन नहीं पहुंचा। दोपहर में बच्चे लगभग ढाई घंटे तक भूख से तड़पते रहे। भोजन के इंतजार में भूख से परेशान कुछ बच्चे घर चले गए

खंडवा. शहर के घासपुरा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मध्याह्न भोजन नहीं पहुंचा। दोपहर में बच्चे लगभग ढाई घंटे तक भूख से तड़पते रहे। भोजन के इंतजार में भूख से परेशान कुछ बच्चे घर चले गए। कई बच्चों ने घर से टिफिन मंगवाए। माध्यमिक स्कूल की लड़कियों को नमकीन, चिप्स खाकर संतोष करना पड़ा। दोपहर में बच्चे भूख से परेशान होते रहे और शिक्षक कार्यालय में लंच करते रहे। हेडमास्टर का तर्क है कि भोजन देर से आने के बाद बच्चों को दिया गया। कुछ बच्चे घर से भोजन करके आ चुके थे। केंद्रीयकृत रसोई के संचालक की मनमानी के चलते शहर के कई स्कूलों में पूड़ी और सब्जी ही दी गई, जबकि मैन्यू में मंगलवार को पूड़ी, खीर, मटर या छोले की सब्जी,लेकिन ज्यादतर स्कूलों में खीर की आपूर्ति नहीं की गई।

Mid-day meal: Mid-day meal did not reach the school, children were suffering from hunger