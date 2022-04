केन्द्रीय राज्य मंत्री ने इन अफसरों को लगाई फटकार, जानिए, क्या बोले

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने नीति आयोग के निर्धारित विकास कार्यो की समीक्षा, बोले जिस ब्लॉक का पैरामीटर कम, उसको आकांक्षी ब्लॉक बनाकर कार्य करें

खंडवा. केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को नीति आयोग की ओर से निर्धारित विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने खामियां मिलने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने हिदायत दी कि अगली बैठक में अपडेट रहें। मंत्री ने कहा जिस ब्लॉक का पैरामीटर कम है उसको आकांक्षी ब्लॉक व पंचायत बनाकर कार्य करें। क्षेत्रीय सांसद-विधायक से अवलोकन कराएं। मंत्री ने कृषि पर जोर दिया। कहा उद्यान खेती जैसे नीबू, अमरूद, पपीता, अनार आदि लगाकर आमदनी बढ़ा सकते है।

Union Minister of State reviews the scheduled development works of NITI Aayog