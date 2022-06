चप्पल में दबाकर जेल के अंदर पहुंचा मोबाइल

महिला प्रहरी की सतर्कता से पकड़ा गया, अब लाने वाले की चल रही तलाश, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे अफसर

Published: June 14, 2022 11:24:25 am

खंडवा. जिला जेल में बंद कैदी को मोबाइल फोन भेजने की कोशिश नाकाम हो गई। महिला प्रहरी की सतर्कता से तलाशी के दौरान एक थैली में मिली चप्पल के सोल से मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। यह चप्पल और उसके साथ बाकी सामान कौन लेकर आया था इसका जबाव जेल प्रबंधन के पास फिलहाल नहीं है।

पता चला है कि बंदियों से मिलने वालों के साथ बाहर से लाए गए सामान की तलाशी ली जा रही थी। तभी एक थैली को जांचा तो उसमें रबर सोल की चप्पल और कुछ सामान मिला। इस थैली का मालिक जब सामने नहीं आया तो उसमें रखी पर्ची पर गौर किया। पर्ची में चवेतन पिता सीताराम का नाम लिखा था। इस नाम का बंदी जेल में बंद है। जब थैली से निकली चप्पल को जांचा तो एक चप्पल भारी और दूसरी हल्की समझ आई। ऐसे में चप्पल को बारीकी से जांचने पर उसका सोल उखाड़ा तो सोल के अंदर से एक मोबाइल फोन निकला। चप्पल का सोल काटकर उसमें ग्रुप बनाते हुए मोबाइल छिपाया गया था। जेल प्रहरी शिवांगी चौरे ने इस हरकत को पकड़ा है। जेल अधिकारी ललित दीक्षित ने बताया कि रुटीन तलाशी के दौरान चप्पल में मोबाइल फोन मिला है। सीसीटीवी फुटेज देखकर यह पता लगाया जा रहा है कि यह सामान कौन लेकर आया था?

बाहरी सामान जाता है अंदर

रुटीन तलाशी में चप्पल के अंदर से मोबाइल फोन मिलना बड़ी बात है। महिला प्रहरी की सतर्कता काम आई। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जेल गेट के अंदर तक सामन लाकर आखिर कौन छोड़ गया। अंदर तक इस तरह सामान लाना प्रतिबंधित है फिर सामान अंदर पहुंचा कैसे?

Mobile reached inside the jail by pressing in slippers