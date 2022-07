मध्य प्रदेश में मोदी के दूतों ने देखी अमृत सरोवरों की हकीकत, विकसित होंगे पर्यटन स्थल

प्रभारी कमिश्नर आदिवासी छात्र शिक्षा समिति असित गोपाल तथा डिप्टी डायरेक्टर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार जी. श्रीनिवाससुलु ने संयुक्तरूप से भ्रमण कर देखी तालाबों की संरचनाएं

खंडवा. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का दल अमृत सरोवरों की हकीकत देखने खंडवा पहुंचा। तीन दिवसीय प्रवास पर केंद्र से आए अधिकारियों ने तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और तालाबों के निर्माण को लेकर कई सुझाव दिए।

Modi's messengers saw the reality of Amrit Sarovar in MP