पंचायत चुनाव : इस जिले में चार टन कागज तय करेगा प्रत्याशियो का भविष्य, जनिए क्यों

खंडवा. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया फाइनल होने के बाद अब मत पत्रों के छपाई की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। इस पर पंच, सरपंच, जपं व जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए चार अलग-अलग रंग में मत पत्र छपेंगे। पंचायत चुनाव चुनाव क्षेत्र में 7.77 लाख से अधिक मतदाता है। मतदाताओं के हिसाब से दस प्रतिशत अधिक मत पत्रों की छपाई होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसएल सिंगाड़े के अनुसार चुनाव आयोग की गाइड लाइन पर कुल मतदाताओं से दस प्रतिशत अधिक मत पत्र छपेंगे। प्रत्येक वोटर को चार-चार मत्र पत्रों के हिसाब से 30 लाख से अधिक मत पत्र छपेंगे।

More than 7.77 lakh voters in Panchayat Election Constituency