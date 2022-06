पति की मौत के बाद अपना पैसा पाने भटक रही थी पांच बच्चों की मां, सीएसपी ने दिलाई रकम

रिश्तेदार कर रहा था आनाकानी, 50 हजार रुपए पाकर खुश हुई महिला

खंडवा. पति की मौत के बाद पांच बच्चों को पालना एक मां के लिए कोई आसान बात नहीं। पति के ना रहने पर एक उम्मीद थी कि जो पैसा रिश्तेदार को दिया था वह मिलेगा तो बच्चों के पालन पोषण में काम आएगा। लेकिन नीयत खराब होने पर उस रिश्तेदार ने भी बहाना कर दिया। ऐसे में अपनी ही रकम पाने के लिए महिला परेशान होकर दर दर भटकती रही। जब उसने सीएसपी पूनम चंद यादव से फरियाद की तो उसकी सुनवाई हुई। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन इंतजार के बाद आज मंगलवार को 50 हजार रुपए की रकम महिला को वापस मिल गई। जब उसके हाथ पैसा लगा तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।

सीएसपी यादव ने बताया, जसवाड़ी की रहने वाली दुर्गा राठौर के पति ने अपने परिचित सनावद निवासी जगदीश राठौर को 50 हजार रुपए दिए थे। पैस वापस लेने के लिए कई बार कहा लेकिन जगदीश नहीं लौटा पाया। इस बीच संदिग्ध हालातों में दुर्गा के पति की मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी हत्या हुई थी। इस घटना के बाद जगदीश की नीयत बिगड़ गई और उसने पैसा देने से मना कर दिया। पति के जाने के बाद पांच बच्चों की जिम्ममेदारी लिए दुर्गा भटकती रही। आवेदन मिलने पर जगदीश से संपर्क किया और उसे पैस लौटाने को कहा गया। पहले तो वह आनाकानी करता रहा लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से समझाया तो वह पैसा देने को तैयार हुआ। अब जब उसे पैसा मिल गया है ताे दुर्गा खुश है। सीएसपी ने शपथ पत्र पर बयान लिखवाते हुए उसे पैसा दिया है।

Mother of five children was wandering, CSP got the amount