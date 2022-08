तिरंगा यात्रा में विविध वेषभूषा में निकली मातृशक्ति

राष्ट्र सेविका समिति खंडवा द्वारा आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ व अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार उत्कृष्ट विद्यालय से तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकाली गई।

खंडवा. राष्ट्र सेविका समिति खंडवा द्वारा आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ व अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार उत्कृष्ट विद्यालय से तिरंगा यात्रा वाहन रैली निकाली गई। तिरंगे के प्रति जनजागरूकता को लेकर निकली यह रैली शहर के प्रमुख मार्गो से होकर कार्यक्रम स्थल पहुंची। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत 13 से 17 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना है जिसकी जागरूकता को लेकर राष्ट्र सेविका समिति द्वारा तिरंगा वाहन रैली निकाली गई जिसमें मातृशक्ति के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। नगर कार्रवाहिका ज्योति वालजंकर ने बताया कि रैली में खंडवा की महापौर अमृता यादव के साथ शहर की अनेकों संगठनों की मातृशक्ति के द्वारा शिवाजी, भारतमाता, रानी लक्ष्मी बाई, जीजा बाई अहिल्या बाई तिरंगा वेषभूषा आदि परिधान में तिरंगा यात्रा भाग लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीतल राठौड़ के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता आशा उपाध्याय उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन सरिता महोदय ने किया एवं आभार योगिता माहेश्वरी ने माना।

Mother power came out in tricolor yatra