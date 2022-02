एमपी बोर्ड परीक्षा: पहले दिन 12वीं के 4 फीसदी छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

हायर सेकंडरी में 10,926 में से 10,565 हुए शामिल, अनुपस्थित रहे 391 परीक्षार्थी

खंडवा. एमपी बोर्ड परीक्षा की हायर सेकंडरी की परीक्षा गुरुवार को सुरक्षा के बीच शुरू हुई। पहले दिन अंग्रेजी की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले चार फीसदी परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 12वीं की परीक्षा में कुल 10,926 में से 10,565 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिसमें 391 फीसदी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अंग्रेजी का पेपर सामान्य होने से अधिकतर परीक्षाक्र्षी उत्साहित रहे। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि कुछ प्रश्नों ने परेशान भी किया।

MP Board Exam: 4 percent students of class 12th left the exam on the first day