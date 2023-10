MP Election 2023 : छात्रों ने ड्राइंग सीट पर उकेरा लोकतंत्र की मजबूती का संदेश

Submitted by:

खंडवाPublished: Oct 15, 2023 11:50:26 am

जिला स्तरीय मेहंदी, रंगोली, चित्रकला और स्लोगन की प्रतियोगिता हुई आयोजित

,MP Election 2023 : Students engraved the message of strength of democracy