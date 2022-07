खंडवा : सांसद-विधायक की पसंद का ‘ विकल्प ’ तलाश रहा यादव गुट

नगरीय चुनाव के बाद शनिवार को पहली बार नवनिर्वाचित महापौर अमृता अमर यादव पार्टी के जीतने वाले पार्षदों से सौजन्य भेंट के लिए बैठक बुलाई।

खंडवा. नगरीय चुनाव के बाद शनिवार को पहली बार नवनिर्वाचित महापौर अमृता अमर यादव पार्टी के जीतने वाले पार्षदों से सौजन्य भेंट के लिए बैठक बुलाई। इसमें हारने वाले पार्षद प्रत्याशी भी रहे। जबकि पार्टी के बागी पार्षद प्रत्याशी शामिल नहीं हुए। सांसद व विधायक के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत संगठन के अन्य पदाधिकारियों के नहीं होने से से एक निजी होटल में महापौर के इस सौजन्य भेंट कार्यक्रम से शहर के राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। चर्चा यह रही कि सांसद व विधायक शहर से बाहर हैं। इस बीच यादव गुट पार्षदों से मिलने जुलने के बहाने अपने गुट का अध्यक्ष बनाने के लिए भी मन टटोल रहा है।

MP-ML : Yadav faction looking for 'alternative' for MP-MLA's choice