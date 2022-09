सांसद बोले, सड़कों में गड्ढे क्यों हो रहे, जांच करें, विधायक ने कहा कंपनियों के बीज की करो पड़ताल

जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की सांसद ने की समीक्षा

खंडवा. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की अध्यक्षता में हुई। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और बीज कंपनियों की मनमानी के मुद्दे पर सांसद-विधायक ने अफसरों को घेरा। सांसद ने ग्रामीण सड़क योजना को लेकर महाप्रबंधक से पूछा क्या प्लानिंग है। गारंटी समय में ही गड्ढे हो गए हैं। प्रधानमंत्री सड़कों के दोनों छोर में पौधे नहीं लगाए गए हैं। नई सड़कों की प्लानिंग करो।

MP said, why are there potholes in the roads