अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन देकर एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ अन्य भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की मांग की है

खंडवा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को मांगों का ज्ञापन देकर एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ अन्य भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की मांग की है।इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा प्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा परिणाम समेत अन्य भर्तियों को लेकर समय से निर्णय नहीं हो रहा है। इसके चलते लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है।

mppsc exam result : progress of the recruitment process of MPPSC