सुगम यातायात के लिए संजीदा नहीं नगर निगम

पुलिस की चिट्ठी को दबा कर बैठ गए अफसर, नो एंट्री पॉइंट के साथ बाजार में नहीं लगाए संकेतक

खंडवा. शहर में सुगम यातायात के लिए पुलिस ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। इसमें नगर पालिक निगम और निर्माण से जुड़े अन्य विभागों का सहयोग होगा है। लेकिन यहां व्यवस्था बनाने में भी हीलाहवाली हो रही है। शहर के मुख्य स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 10 दिन पहले एक पत्र आयुक्त के नाम नगर पालिक निगम को भेजा गया था जिसे यहां के अफसर दबा कर बैठ गए हैं। लिहाजा सुगम यातायात के लिए किए जा रहे प्रयास पर पलीता लग रहा है।

सड़क सुरक्षा समिति का निर्णय

पता चला है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर के मुख्य तिराहों और चौराहों पर संकेतक बाेर्ड लगाने हैं। जिसके लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की ओर से 4 अप्रैल को आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखकर बोर्ड लगाने की मांग की है।

इन स्थानों पर लगने हैं बोर्ड

इंदौर नाका, पंधाना नाका, हरसूद नाका, जसवाड़ी रोड, मूंदी नाका में नो एंट्री की चेतवानी वाला बोर्ड लगाना है। जिसमें भारी वाहनों का प्रवेश निषेध और नो एंट्री का समय दर्ज करना है। मधुसूदन टॉवर गली में स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग का बोर्ड लगाना है। इंदिरा चौक में चाय की दुकानों के पास नो पार्किंग के बोर्ड लगाने हैं। कहारवाड़ी में लेफ्ट टर्न का संकेतक भारी वहन की सूचना के साथ लगाना है। रेलवे स्टेशन, नगर निगम, जलेबी चौक, अस्पताल तिराहा में नो हाकर्स जोन के बोर्ड लगना है।नरेडी पेट्रोल पंप के पास दुघर्टना संभावित क्षेत्र का बोर्ड लगाना है।

नो एंट्री नाकों पर चाहिए हट

कलेक्टर के आदेश पर शहर में नो एंट्री घोषित कर दी गई है। नो एंट्री प्वाइंट पर यातायात पुलिस के साथ थानों का बल तैनात किया गया है। लेकिन सुबह से शाम तक तेज धूप में अधिकारी और मातहत बल के लिए सिर छिपाने की जगह नहीं है। प्रदेश के दीगर जिलों में नगरीय प्रशासन ने हट बनाकर दिए हैं, ताकि धूप और बरसात से बचने के लिए पुलिस इसका उपयोग कर सके। लेकिन यहां नगर निगम संकेतक बोर्ड नहीं लगवा पा रहा तो हट बनाना तो दूर की कौड़ी है।

Municipal corporation not serious for smooth traffic