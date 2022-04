190 रुपए लीटर खरीद रहे सरसों तेल, 135 रुपए के कांकड़ा तेल से परहेज.....जानिए वजह

कांकड़ा बन सकता है महंगे खाद्य तेलों का विकल्प, स्वास्थ्य के लिए भी अन्य खाद्य तेलों से बेहतर, सिर्फ निमाड़ में पांच लाख लीटर से अधिक उत्पादन, कांकड़े में 25 फीसदी तेल, सोयाबीन में सिर्फ 12 प्रतिशत.

इंदौर . यूक्रेन रूस संकट के बीच बढ़ते खाद्य तेल के दाम ने इसके विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मप्र में कपास से निकलने वाले कांकड़े में प्रचुर मात्रा में तेल होता है लेकिन इसे लोग पशु आहार समझते हैं। इसी के चलते लोग 190 रुपए लीटर सरसों तेल खरीद रहे है, लेकिन 135 रुपए लीटर के कांकड़ा तेल से उन्हें परहेज है। कांकड़ा तेल सस्ता होने के साथ ये स्वास्थ्य के लिए अन्य वेजीटेबल खाद्य तेलों से भी बेहतर है।

