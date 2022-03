MP : इस जिले में बनेंगी दो नवीन नगर पंचायते , भोपाल भेजा प्रस्ताव

शहरी विकास अभिकरण के नए प्रस्ताव पर शासन की सैद्धातिक अनुमति मिलते ही नगर पंचायत गठन की शुरू हो हो जाएगी प्रक्रिया, कागज पर ब्लू प्रिंट तैयार

खंडवा. शासन से हरीझंडी मिलते ही जिले में नगर निगम खंडवा समेत नगर पंचायतों की संख्या बढक़र आठ हो जाएगी। पुनासा नवीन नगर पंचायत घोषित होने के बाद वार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब नए सिरे से बोरगांव बुजुर्ग व खालवा को नवीन नगर पंचायत बनाए जाने के लिए अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा है। भोपाल से प्रस्ताव पर मुहर लगते ही जिले में दो और नवीन नपं बन जाएंगी।

Two new Nagar Panchayats will be formed in the district, proposal sent to Bhopal