नमी में आई कमी, रात का पारा 11 डिग्री पर; दिन के तापमान में बढोत्तरी

सुबह से मौसम में बदलाव दिनभर चली ठंडी हवा

खंडवा. शहर में एक बार फिर से ठिठुरन भरी ठंड ने राहत मिलना शुरू हो गई है। रात का पारा पिछले तीन दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को न्यूनतम पारा 11 डिग्री में पर आ गया है तो वहीं अधिकतम 24.1 डिग्री पर आ गया है। वहीं नमी के कम होने और साफ मौसम होने की वजह से हो रहा है। जबकि दिन का पारा धूप की वजह से चढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों ठंड का दौर बना रहेगा। रविवार दिन की शुरूआत धूप के साथ हुआ। इस दौरान दिन के तापमान में इजाफा हो गया। लेकिन ठंडी और सर्द हवाएं अपना असर दिखाती रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में 11.0 डिग्री रिकॉर्ड में लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक-दो दिन ऐसा ही पारा बने रहने की संभावना हैं। शहर में एक बार फिर से ठिठुरन भरी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का पारा पिछले तीन दिन से सामान्य से नीचे बना हुआ है। ऐसा नमी के कम होने और साफ मौसम होने की वजह से हो रहा है। जबकि दिन का पारा धूप की वजह से चढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों ठंड का दौर बना रहेगा। बुधवार दिन की शुरूआत धूप के साथ हुई। इस दौरान दिन के तापमान में इजाफा हो गया। लेकिन ठंडी और सर्द हवाएं अपना असर दिखाती रहीं। लेकिन शाम होते-होते एक बार फिर ठंडी हवाओं ने तापमान को गिरा दिया।

IN Tikamgarh- The temperature reached beyond 40,