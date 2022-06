आपदा में मदद के लिए जिले में तैनात होंगी नौ टीमें

थाना स्तर पर काम करेंगे डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर, होमगार्ड मुख्यालय में दो क्यूआरटी टीम मौजूद

सतना. आपदा में मदद के लिए जिले में नौ डिजास्टर रिस्पांस सेंटर बनाए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील स्तर के कार्यालयों में होमगार्ड की इन टीमाें को तैनात किया जाएगा। यह टीमें सूचना मिलने पर तत्काल मदद के लिए रवाना होंगी। इसी तरह आपात िस्थत से निपटने के लिए जिला मुख्यालय में क्विक रिस्पांस सेंटर की दो टीमें रिजर्व में रहेंगी। सभी टीमों का प्रभारी अधिकारी एसडीइआरएफ से प्लाटून कमांडर रविन्द्र महिवाल व प्लाटून कमांडर मुकेश साहू को बनाया गया है। किसी के पानी में डूबने, अग्नि दुघर्टना होने या अन्य किसी आपदा की जानकारी मिलने पर डिजास्टर रिस्पांस सेंटर टीमें तत्काल रवाना होंगी।

जानकारी के अनुसार, पंधाना, हरसूद, आशापुर, किल्लोद, खालवा, मांधाता, माेरटक्का, नर्मदानगर, मूंदी में डिजास्टर रिस्पांस सेंटर काम करेंगे। किसी के पानी में डूबने, अग्नि दुघर्टना होने या अन्य किसी आपदा की जानकारी मिलने पर डिजास्टर रिस्पांस सेंटर टीमें तत्काल रवाना होंगी।

इन जगहों पर यह हैं प्रभारी

डिजास्टर रिस्पांस सेंटर पंधाना में लांस नायक कमलचंद, हरसूद में नायक रामविलास, आशापुर में सैनिक परसराम, किल्लोद में सैनिक रब्बिल खान, खालवा में सैनिक हजारी लाल, मांधाता में सैनिक नागेन्द्र, मोरटका में सैनिक जगदीश पटेल, नर्मदानगर में सैनिक भारत, मूंदी में सैनिक विजय सिंह के साथ होमगार्ड 24 घंटे तैनात रहेंगे।

क्विक रिस्पांस टीम

डिजास्टर रिस्पांस सेंटर की अनुविभागीय कार्यालय व तहसील स्तर पर तैनाती होगी। जबकि क्यूआरटी की दो टीमें जिला होमगार्ड सेनानी कार्यालय में हर वक्त तैयार रहेंगी। दोनों में क्यूआरटी की एक टीम दिन में और दूसरी रात को अलर्ट रहेंगी। इन टीमों के पास आधुनिक साधन, संसाधान मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराए गए हैं।

Nine teams will be deployed in the district for help