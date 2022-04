नो एंट्री में मिल सकती है तीन घंटे की राहत

सांसद के सुझाव पर कलेक्टर कर रहे विचार, दोपहर 1 से 4 बजे तक मिल सकती है भारी वाहनों को छूट

खंडवा. नो एंट्री के आदेश में संसोधन की उम्मीद है। जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को कुछ दिनों की राहत मिल सकती है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सुझाव पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूप कुमार सिंह इस बारे में विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश को छूट दी जाएगी। इन तीन घंटों में खाद्यान परिवहन के साथ शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहन अब आसानी से निकल पाएंगे।

दूसरा कोई रास्ता नहीं

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूप कुमार सिंह ने 5 अप्रैल को नो एंट्री के संबंध में आदेश जारी कर दिया था। 11 अप्रैल से लागू इस आदेश के अनुसार सुबह 8 से रात 9 बजे तक भारी मालयानों की नो एंट्री लागू की गई थी। जिससे शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों के लिए परेशानी बढ़ गई है। कारण यह है कि खंडवा में शहर के बीच से गुजरने वाले सिर्फ एक रास्ते के अलावा शहर पार करने के लिए ना तो रिंगरोड है और ना कोई बायपास बना है। ऐसे में रेलवे रैक से आने वाला खाद्यान परिवहन भी प्रभावित हो रहा था।

पुलिस को करना होगी मेहनत

नो एंट्री में ढिलाई के लिए तर्क दिया जा रहा है कि दोपहर में यातायात का दबाव शहर में कम रहता है। इसलिए दोपहर के वक्त नो एंट्री खोली जाएगी। संसोधित आदेश में पीडीएस परिवहन को भी अनुमति होगी। इसके लिए कलेक्टर ने सूची मंगाई है। उसी आधार पर वाहनों को परिवहन की छूट मिलेगी। नए आदेश जारी होने के बाद यातायात पुलिस की मेहनत बढ़ जाएगी। दोपहर के वक्त भारी वाहनों के निकलने के दौरान पुलिस बल को मुस्तैद रहना होगा।

तर्क

वर्जन...

नो एंट्री में राहत के लिए सांसद, विधायक से चर्चा हुई है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी करेंगे। नए आदेश में पीडीएस परिवहन के वाहनों को छूट दी जाएगी।

- अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, खंडवा

No entry can get relief of three hours