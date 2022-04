मुस्लिम युवकों ने कलेक्टर के नाम एडिशनल एसपी को दिया ज्ञापन

खंडवा. विधायक कप 2022 टेनिस बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाडि़यों को प्रवेश नहीं दिया।इस संबंध में मुस्लिम खिलाडि़यों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम संबोधित एक ज्ञापन एडिशनल एसपी प्रकाश सिंह परिहार को दिया है। जिसमें मांग की गई कि उन्हें भी खेलने का मौका दिया जाए।

ज्ञापन के जरिए बताया गया कि विधायक देवेन्द्र वर्मा मित्र मंडल ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता विधायक कप 2022 के नाम से जीमखाना क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित की है। जिसमें खंडवा के समस्त वार्डों एवं अन्य क्षेत्रों की टीमों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रतियोगिता में शहर खंडवा के समस्त मुस्लिम खिलाड़ियों एवं मुस्लिम क्रिकेट टीमों को प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रखा है और यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रतियोगिता में किसी भी मुस्लिम टीम को भाग लेने की अनुमति नहीं है और न ही किसी भी मुस्लिम खिलाड़ी को अन्य टीमों से खेलने की अनुमति दी है। आरोप है कि इस तरह खेल में हिन्दू- मुस्लिम का भेदभाव कर आयोजक समिति एक गलत दिशा की ओर खेल को लेकर जा रही है। मसंग की गई है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता को तुरंत स्थागित कराई जाए या बिना भेदभाव के समस्त धर्मों के खिलाड़ियों को एक साथ खेलने के लिए आयोजक समिति को आदेशित किया जाए।इस संबंध में आयोजन समिति के सदस्य अशीष राजपूत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दो टूर्नामेंट में लड़ाई झगड़े हुए। जिसे ध्यान में रखते हुए कमेटी ने इस बार निर्णय लिया है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाडि़यों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

No entry for Muslim players in MLA Cup tournament