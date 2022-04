खंडवा शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री

सड़क सुरक्षा के लिए अब भारी मालयानों की शहर में नोएंट्री, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश, 11 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, सुबह 8 से रात 9 बजे तक नहीं मिलेगा भारी वाहनों को प्रवेश

Updated: April 07, 2022 09:03:49 am

खंडवा. शहर में बढ़ते यातायात के दबाव, दुर्घटनाओं को कम करने एवं स्कूल के बच्चों के सुरक्षित परिवहन व सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नोएंट्री के आदेश जारी हुए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनूप कुमार सिंह ने भारी मालयानों को निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नोएंट्री का आदेश जारी कर उसे 11 अप्रैल से लागू करने को कहा है। इस आदेश के लागू होते ही सभी प्रकार के भारी मालयानों को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक नगरीय सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

No entry of heavy vehicles in Khandwa city